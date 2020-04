ANBI | in Versilia sono tornati i tritoni | indicatori di qualità ambientale

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Il forzato rallentamento delle attività umane, dovute al lockdown pandemico, deve essere occasione anche per una riflessione sui limiti della pressione antropica sull’ambiente”: lo afferma l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (), segnalando il caso della, dove “a colonizzare l’habitat non è stavolta una specie aliena, ma il significativo ritorno deiscoperti nei fossi della pineta di Levante a Viareggio; non è usuale osservare tali specie, perché l’inquinamento è una delle cause principali di riduzione degli anfibi che, per una spiccata sensibilità alle sostanze chimiche, hanno la funzione di bio: in praticasegnali spia sulla qualità dell’ecosistema.Osservati da vicino, i...