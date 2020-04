WhatsApp ora connette fino a 8 persone e piace anche agli utenti business (Di mercoledì 29 aprile 2020) WhatsApp l'applicazione regina per l'instant messaging, nata per la comunicazione informale fra le persone sta registrando un'adozione sempre più marcata anche tra gli utenti business. Sicuramente le finalità iniziali di questa app non erano quelle di proporsi come strumento di supporto per le relazioni digitali tra colleghi, ma la sua diffusione capillare l'ha resa un asset molto potente anche nei contesti professionali.A qualificarla come applicazione business sono diversi aspetti tecnici e operativi tutt'altro che trascurabili. Uno di questi è la recente introduzione della possibilità di creare gruppi di chat collegando simultaneamente fino a 8 persone, quindi raddoppiando il limite precedente. Le chiamate di gruppo, sia video che audio, sono disponibili per coloro che hanno installato l'ultimo aggiornamento di WhatsApp disponibile per iOS e Android.Questa ... Leggi su panorama Coronavirus. La bufala Whatsapp del premio Nobel giapponese Tasuku Honjo e il virus creato nel laboratorio di Wuhan

Ma lo sapete che i tamponi devono dare l’80% di positività e in Inghilterra erano contaminati? – Ancora Infodemia su WhatsApp

WhatsApp Beta si aggiorna ancora e si prepara a Facebook Messenger Rooms (Di mercoledì 29 aprile 2020)l'applicazione regina per l'instant messaging, nata per la comunicazione informale fra lesta registrando un'adozione sempre più marcatatra gli. Sicuramente le finalità iniziali di questa app non erano quelle di proporsi come strumento di supporto per le relazioni digitali tra colleghi, ma la sua diffusione capillare l'ha resa un asset molto potentenei contesti professionali.A qualificarla come applicazionesono diversi aspetti tecnici e operativi tutt'altro che trascurabili. Uno di questi è la recente introduzione della possibilità di creare gruppi di chat collegando simultaneamentea 8, quindi raddoppiando il limite precedente. Le chiamate di gruppo, sia video che audio, sono disponibili per coloro che hanno installato l'ultimo aggiornamento didisponibile per iOS e Android.Questa ...

M5S_Camera : SEGUI IL BLOG DELLE STELLE ANCHE SU TELEGRAM! Ricevi ogni giorno le principali novità pubblicate sul Blog delle St… - maxpompignoli : ?? in anteprima sul mio canale Whatsapp ?? non sei ancora iscritto ecco come fare? ?1 - salva nella rubrica del tuo c… - _marlene1265 : RT @M5S_Senato: SEGUI IL BLOG DELLE STELLE ANCHE SU TELEGRAM! Ricevi ogni giorno le principali novità pubblicate sul Blog delle Stelle dir… - Rodica30889717 : RT @M5S_Senato: SEGUI IL BLOG DELLE STELLE ANCHE SU TELEGRAM! Ricevi ogni giorno le principali novità pubblicate sul Blog delle Stelle dir… - lindahogwss : @mileshogws io mi dico “ok ora gli risp” poi mi arriva un messaggio su whatsapp e su tiktok entrò in questo buco ne… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp ora WhatsApp ora connette fino a 8 persone e piace anche agli utenti business Panorama DALLA PARTE DEI LETTORI / La fase due: il racconto del paese che riapre

Firenze, 29 aprile 2020 - Via alla fase due del contagio da coronavirus: l'Italia, e con lei la Toscana, l'Umbria e la Liguria cercano di ripartire. Con alcune categorie che possono ricominciare a lav ...

WhatsApp iOS: aggiunto il supporto per videochiamate fino a 8 partecipanti

Nelle scorse ore, la casa di Mark Zuckerberg, Facebook, ha deciso di rilasciare un aggiornamento a sorpresa di WhatsApp per dispositivi iOS. La nuova versione dell’app di messaggistica porta in campo ...

Firenze, 29 aprile 2020 - Via alla fase due del contagio da coronavirus: l'Italia, e con lei la Toscana, l'Umbria e la Liguria cercano di ripartire. Con alcune categorie che possono ricominciare a lav ...Nelle scorse ore, la casa di Mark Zuckerberg, Facebook, ha deciso di rilasciare un aggiornamento a sorpresa di WhatsApp per dispositivi iOS. La nuova versione dell’app di messaggistica porta in campo ...