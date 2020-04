Vietato ricordare Sergio Ramelli: 4 ragazzi multati per aver deposto una corona di fiori (Di mercoledì 29 aprile 2020) multati per violazione delle regole anti Covid. Eppure erano solo in tre, più il fotografo, mantenevano la distanza e avevano le mascherine. È successo ai rappresentanti delle comunità militanti milanesi che stamattina, con la semplice deposizione di una corona di fiori, hanno ricordato Sergio Ramelli nel luogo in cui fu massacrato a colpi di chiave inglese il 13 marzo del 1975. Il ricordo di Sergio Ramelli Ramelli aveva 18 anni, fu vittima di un agguato sotto casa da parte di un commando di Avanguardia Operaia. Morì dopo un mese e mezzo di agonia, il 29 aprile. Il suo ricordo, però, per le autorità milanesi non sembra costituire un motivo valido per evitare le sanzioni delle regole anti contagio. Neanche se si rispettano tutte le prescrizioni di sicurezza, come hanno fatto i rappresentanti di CasaPound, Forza Nuova e Lealtà ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 aprile 2020)per violazione delle regole anti Covid. Eppure erano solo in tre, più il fotografo, mantenevano la distanza e avevano le mascherine. È successo ai rappresentanti delle comunità militanti milanesi che stamattina, con la semplice deposizione di unadi, hanno ricordatonel luogo in cui fu massacrato a colpi di chiave inglese il 13 marzo del 1975. Il ricordo diaveva 18 anni, fu vittima di un agguato sotto casa da parte di un commando di Avanguardia Operaia. Morì dopo un mese e mezzo di agonia, il 29 aprile. Il suo ricordo, però, per le autorità milanesi non sembra costituire un motivo valido per evitare le sanzioni delle regole anti contagio. Neanche se si rispettano tutte le prescrizioni di sicurezza, come hanno fatto i rappresentanti di CasaPound, Forza Nuova e Lealtà ...

