Ultime Notizie Roma del 29-04-2020 ore 20 | 10

(Di mercoledì 29 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il calo dei malati per coronavirus in Italia sono complessivamente 100 4657 548 meno di ieri Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile Siamo saliti a 27182 le vittime con un incremento di 323 in un giorno prosegue poi il Trend in calo di ricoveri in terapia intensiva ad oggi 1795 68 in meno rispetto di questi 634 sono in Lombardia 21 in meno nelle24 ore informativa domani del premier Giuseppe Conte al Senato alle 12:30 sulla situazione dell’emergenza coronavirus L’hanno deciso di gruppo di Palazzo Madama intanto vanno attacchi una mozione unitaria firmata da Fratelli d’Italia Forza Italia Lega e noi con l’Italia chiede di correggere tutte le strutture normative merce con uno stockhai dpcm ripristinando tutte le libertà costituzionalmente garantite ...