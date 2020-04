Trolls World Tour: dopo l'uscita del film in digitale, AMC non proietterà più film Universal (Di mercoledì 29 aprile 2020) A causa del successo di Trolls World Tour in VOD, la catena di multiplex AMC ha deciso di non programmare più film della Universal. A causa del successo di Trolls World Tour in VOD, la catena di multiplex AMC ha deciso di non programmare più film della Universal. A spingere il gruppo a prendere questa decisione è stata un'affermazione di Jeff Shell, amministratore delegato della NBCUniversal, il quale ha dichiarato a mezzo stampa di essere molto soddisfatto dei risultati del nuovo film della DreamWorks Animation, uscito direttamente in home video a causa della chiusura delle sale (ma inizialmente annunciato come uscita simultanea nei due formati), e di voler continuare a sfruttare il mercato del VOD per determinati titoli anche dopo la riapertura dei cinema. ... Leggi su movieplayer TROLLS WORLD TOUR/ Il film a tutto marketing senza divertimento

