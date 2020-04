Tragedia in Brasile: morto fulminato Kaio Felipe. Aveva 21 anni (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il calciatore Kaio Felipe, di soli 21 anni, è tragicamente scomparso in Brasile in seguito ad una scossa elettrica Notizia sconvolgente dal Brasile. L’Independente Futebol Clube, attraverso i suoi canali ufficiali, ha comunicato la morte del giocatore Kaio Felipe, di soli 21 anni. Come riportato dalla stampa brasiliana, il ragazzo stava giocando con un aquilone, quando esso si è andato ad impigliare nei fili dell’alta tensione. Una scossa elettrica non ha lasciato scampo al ragazzo, tragicamente scomparso questo pomeriggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Tragedia in Brasile : assassinato il figlio di Beto!

