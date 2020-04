Tommasi: «I calciatori vogliono allenarsi dal 4 maggio. La telefonata con Spadafora…» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Damiano Tommasi ha parlato a Radio 24 nel corso della trasmissione “Tutti Convocati”: queste le parole del presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha parlato a Radio 24 nel corso della trasmissione “Tutti Convocati”. Queste le parole del presidente dell’AIC. DECRETO – «Non è una situazione semplice. Il primo problema è la responsabilità. Su Formello qualcuno ha la responsabilità per esempio, mentre se un calciatore va a correre nel parco non si tratta di un allenamento per professionisti. Tutti ci rivolgiamo ai comitati scientifici, ma pensiamo che i giocatori possano allenarsi individualmente all’interno dei rispettivi centri sportivi. La premessa è il modo con cui potremo tornare, però poi ci deve anche essere chi si prende la responsabilità di far allenare i giocatori dentro a delle ... Leggi su calcionews24 AIC - Tommasi : "Chiesto un protocollo per far tornare subito i calciatori ad allenarsi"

Tommasi : «Calciatori ci sono ma ripresa è come una scalata»

