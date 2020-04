Solinas sfida Conte sulla Fase 2 | con moderazione

Leggi su agi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha criticato il governocosì detta '2', lo ha quasi sfidato annunciando misure meno restrittive rispetto a quelle che dovrebbero arrivare col nuovo Dpcm, ma, tutto sommato, lo ha fatto con. Lo ha fatto alla vigilia de 'Sa Die de sa Sardigna', la giornata del popolo sardo che celebra la cacciata dei piemontesi del 28 aprile del 1794. Una rivolta "Una giornata simbolica per il rilancio - ha detto - che rappresenta per noi un momento di svolta nella gestione della crisi". Una svolta che verrà sintetizzata in una nuova ordinanza regionale attesa al massimo fra tre giorni. Il provvedimento, peraltro, come rimarcato dallo stresso governatore sardo, sarà preceduto, oltre che dalle consultazioni con le associazioni di categoria, da una sorta di trattativa con prefetti e governo per ...