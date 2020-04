Sofia di Spagna compie 13 anni. E il suo futuro è tutto da scrivere (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sofia di Spagna compie 13 anni. Per la principessina, che la scorsa settimana ha fatto il suo debutto ufficiale leggendo online, con la sorella Leonor, alcuni brani del Don Chisciotte in omaggio a chi lotta in prima linea contro l’epidemia da coronavirus, sarà naturalmente un compleanno in famiglia. Celebrato tra le mura del Palazzo della Zarzuela dove sta trascorrendo la quarantena con papà Felipe VI, mamma Letizia Ortiz e la sorella Leonor. Leggi su vanityfair Il debutto impeccabile dell’infanta Sofia di Spagna (al tempo del coronavirus)

Il messaggio di Leonor e Sofia di Spagna: ''Non bisogna essere adulti per capire la difficoltà''

La principessa di Asturia e futura regina di Spagna Leonor aveva già debuttato, lo scorso ottobre in un discorso pubblico che aveva conquistato il Paese lanciando la 14enne verso il lungo cammino al t ...

