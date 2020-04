Sileri: «Un amico è un affetto stabile» (Di mercoledì 29 aprile 2020) «Anche un’amicizia è un affetto stabile, a volte chi si sposta da una città all’altra stabilisce degli affetti con degli amici che sono spesso migliori di quelli con alcuni familiari, diciamoci la verità» dunque dal 4 maggiosi potrà anche andare a trovare un amico, «Se non è una scusa». Ieri il vice ministro della Salute e senatore M5S Pierpaolo Sileri a Un Giorno da Pecora (Radio1) ha ingarbugliato di più il pasticciaccio delle uscite «lecite» nella fase 2 secondo il … Continua L'articolo Sileri: «Un amico è un affetto stabile» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Coronavirus - Sileri : “Andare a trovare un amico? Sì - ma ci vuole buonsenso - se non è una scusa…Le regole servono - non è un liberi tutti”

