Si può escludere da un concorso per bassa statura?

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 7982/2020 (sotto allegata) la Cassazione chiarisce che, nel momento in cui una procedura selettiva prevede, tra i requisiti selettivi la stessa statura minima per uomini e donne, che contrasta evidentemente con il principio di uguaglianza, occorre valutare concretamente se tale qualità effettivamente è necessaria allo svolgimento delle mansioni specifiche richieste. Esclusione selezione per bassa staturaLimite discriminatorio per profilo di capotrenostatura minima necessaria per svolgimento mansioni da valutare in concretoEsclusione selezione per bassa staturaTorna su La Corte d'Appello conferma la decisione di primo grado e rigetta la domanda avanzata dall'attrice nei confronti de una S.p.a che verte sulla costituzione del rapporto di la...

