"Renzi e Salvini hanno due piani per far cadere il governo Conte prima del previsto" La sfida dell'epidemia di Coronavirus in Italia non ferma le manovre di chi punta a far cadere il governo guidato da Giuseppe Conte: in primis Matteo Renzi e Matteo Salvini. A rivelarlo è un retroscena pubblicato su Repubblica e firmato da Carmelo Lopapa, secondo il quale gli autori di queste manovre puntano a trarre vantaggio dal possibile calo di popolarità cui potrebbe andare incontro il premier nel post lockdown. La base comune è l'insoddisfazione verso le misure che il governo ha adottato per regolare la Fase 2, quella delle graduali ripartenze e della convivenza col virus. "prima facciamo uscire di casa gli italiani, poi vediamo se uscire di maggioranza noi. C'è questo governo, c'è questo premier e finché ...

