Passato METEORITE non PREVISTO | nessuno ne parla I dettagli

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il pericolo che viene dallo spazio è un argomento che mi ha da sempre affascinato, e per tale motivo ho seguito un po' tutti i film di fantascienza. Con gli anni ho scoperto, soprattutto con l'avvento di Internet, che i pericoli dallo spazio erano una cosa vera, altro che fantascienza! L'altra sera un bolide di circa 15 metri è transitato in prossimità del nostro Pianeta, pensate ci èdavvero molto vicino, a soli 20 mila chilometri. Eppure non lo abbiamo. Un oggetto del genere, dovesse impattare con l'atmosfera terrestre, genererebbe uno scoppio con uno spostamento d'aria che infrangerebbe i vetri di migliaia di immobili. Il bolide che di Čeljabinsk del febbraio 2013 aveva un diametro stimato di 20 metri prima che andasse in frantumi a contatto con l'atmosfera terrestre. Lo scoppio è avvenuto in atmosfera, e ha ...