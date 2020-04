Messina | ubriaco aggredisce familiari mentre è ai domiciliari | torna in carcere

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) -e vicini. Dagli arrestial. E' accaduto nel messinese dove la Polizia di Stato ha eseguito un ordine di sospensione della detenzione domiciliare e conseguente carcerazione. Il provvedimento è stato eseguito dagli uomini del Commissariato di Sant'Agata di Militello. L'uomo si trovava in regime di detenzione domiciliare per scontare una pena per reati commessi anni prima, quali resistenza, lesioni e danneggiamento. Qualche sera fa, dopo aver bevuto, ha aggredito ied i vicini che tentavano di calmarlo. A seguito di segnalazione, gli agenti intervenuti sul posto accertavano che il pregiudicato era in evidente stato di ubriachezza. I poliziotti del Commissariato, dopo averlo calmato, hanno assunto informazioni dai presenti, anche sulle modalità dell'aggressione ai. Il Giudice ...