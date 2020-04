TV7Benevento : Lo sfogo di Vissani: 'Restituisco chiavi del ristorante al sindaco''... - Piergiulio58 : Lo sfogo di Vissani: 'Riaprire con vincoli e senza fondi è una farsa'. - holyghostpro : Lo sfogo di Vissani: “Riaprire con vincoli e senza fondi è una farsa” - My_Salute : Lo sfogo di Vissani: “Riaprire con vincoli e senza fondi è una farsa” - andreal79733639 : RT @Adnkronos: Lo sfogo di #Vissani: 'Riaprire con vincoli e senza fondi è una farsa' -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Vissani

Adnkronos

"Riaprire i ristoranti nei tempi e nei modi ipotizzati dal Governo è una farsa: tanto vale, allora, restare chiusi! Intanto, per protesta, ho restituito simbolicamente le chiavi del mio locale in Umbr ...Gianfranco Vissani non ci sta: «Riaprire i ristoranti nei tempi e nei modi ipotizzati dal Governo è una farsa: tanto vale, allora, restare chiusi - dice all'Adnkronos - Intanto, per protesta, ho resti ...