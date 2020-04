L’App Immuni anti Covid-19 | le regole Nessun obbligo e la privacy sarà tutelata

Corriere : Immuni, ecco le regole per l’App Nessun obbligo, privacy tutelata - Unomattina : Il 4 maggio inizierà la #Fase2 dell’emergenza Coronavirus. Si continuerà a convivere con il virus, ma sarà importan… - Corriere : Immuni, ecco le regole per l’App Nessun obbligo, privacy tutelata - Pippo_1 : RT @filipposantelli: Non è che sia un mistero, basta googlare. Il padre del magnate hongkonghino il cui fondo ha investito nella società ch… - Alberto40264400 : RT @DaliaDaliaanfo: Ho scaricato l'app immuni e dopo 5 minuti mi è arrivato un messaggio:' Chi ti ha regalato quel soprammobile orrendo ch… -

Ultime Notizie dalla rete : L’App Immuni App Immuni, Foresti: l'app Bending Spoons tutela la privacy Corriere della Sera