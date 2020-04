La Valle dei Templi è pronta a riaprire ma Eroi e Dei chiedono certezze

Leggi su agi

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Termocamere a infrarossi per misurare la temperatura, rigidi percorsi guidati, personale quintuplicato e telecamere di sorveglianza per accertare il rispetto delle norme di distanziamento sociale. Chiusa dall'11 marzo scorso, ladeisi prepara così ad accogliere - verosimilmente a partire dal 18 maggio, quando il governo darà il via libera alle riaperture di musei e siti archeologici - i turisti che da tutto il mondo giungono per passeggiare, come Wolfgang Goethe, tra il tempio di Giunone e quello di Ercole o aggirarsi sbalorditi nel Quartiere ellenistico. Ma anche chi lavora trae Dei è in attesa di chiarimenti da parte del governo. "Stiamo lavorando per farci trovare pronti - spiega il direttore Roberto Sciarratta - anche se, riguardo ai tempi, dal testo del decreto non vi sono. Immagino che, prima dei musei, torneranno fruibili le aree ...