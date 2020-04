La Juve punta tutto su Milik | continua il corteggiamento

alexrko1989 : @SpudFNVPN Spud mi risulta mercato juve Pogba Artur Tonali E punta una tra werner milik cavani a te? - FabioTf1917 : @nina_ju_ Pensa come sono malato di Juve. Stavo per correggerti il numero con una punta di acredine pensando agli s… - gilmox0512 : @marcavallone @pavanmassimo @juventusfc ha vinto anche per tre volte consecutive la classifica cannonieri era un po… - G_Agozzino : @pisto_gol Di Marzio ha detto che la Juve punta Pogba in modo primario - Sssince1908 : @GarauPina @interismo1908 Eh ma con noi la deve ricreare? Non mi sembra l'epoca migliore. Se la juve che storicamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve punta Romero, Mandragora, Pellegrini: così la Juve muove le pedine per scambi di lusso La Gazzetta dello Sport Calciomercato Juventus - Idea Arthur, Pjanic va al Barcellona?

In attesa di capire come e se si potrà riprendere a giocare, il calciomercato resta un tema caldo anche in Italia: ecco le ultime mosse che riguardano la Juventus e il suo centrocampo Quello post-Coro ...

Come sta Dybala? Coronavirus, tampone e fidanzata: il punto

A 39 giorni dalla positività al coronavirus, Dybala non è stato ancora dichiarato negativo dalla Juventus, cosa invece successa con Rugani e Matuidi. Occhi puntati su Paulo Dybala, occhi puntati sul m ...

