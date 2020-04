Il virus non molla | gli stadi resteranno chiusi Ma ecco le cifre che spingono i

SuperQuarkRai : 'Raccontare cose inventate è facile, smentirle è molto più difficile'. #PieroAngela introduce così il racconto con… - matteosalvinimi : #Salvini: Servono pochi punti, ma seri: stop alla burocrazia, stop al codice degli appalti, autorizzazioni veloci.… - marcotravaglio : VIRUS, GOVERNO LADRO Domenica sera su La7, nel nuovo programma di Massimo Giletti “Non è l’Arena: è Salvini”, è and… - MelandriMarco83 : @Pontifex_it Strano che con tutte le preghiere che gli hai rivolto il virus non sia sparito..... - Habus_SL : Del resto, senza soldi il virus non lo si combatte e senza soldi non si riescono a pagare nemmeno pensioni e sussidi. -

Ultime Notizie dalla rete : virus non Il virus non è uguale per tutti Riforma.it Trump: “Sono felice che l’Italia si stia riprendendo dal coronavirus”

«Sono felice che l’Italia si stia riprendendo». Lo ha detto ieri Trump, durante una conferenza stampa convocata per sottolineare i progressi in corso negli Stati Uniti e nel mondo, nella lotta per fer ...

Coronavirus, la Sicilia vuole riaprire di più. Musumeci scrive a Conte. Trapani impugna il dpcm

La Sicilia vuole riaprire. Stanno strette all’isola i timidi allentamenti al lockdown decisi dal Governo Conte. Così Nello Musumeci ha scritto al premier chiedendo maggiori deroghe alla Sicilia, regio ...

