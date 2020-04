Il viceministro Sileri dice che tra i congiunti e gli affetti stabili rientrano anche gli

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Dichiarazioni che si accompagnano a dichiarazioni che fanno aumentare ancora di più, come se ce ne fosse bisogno, la confusione. Il tema dei– termine inserito all’interno del dpcm del 26 aprile – è stato largamente dibattuto negli ultimi giorni a causa delle – ovvie – molte interpretazioni (in ambito giuridico) che si possono dare di quella parola. Alla fine sembra essere arrivata una sintesi: parenti (fino all’ottavo grado di parentela), fidanzatiquest’ultima definizione ha creato molto malumore per la sua scarsa chiarezza e oggi ilalla Salute, Pierpaolo, ha detto che in questa categoriagli amici. LEGGI> Palazzo Chigi chiarisce: «Isonoi fidanzati» «un rapporto di amicizia ...