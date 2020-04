Il Paradiso delle signore in replica è la miglior soluzione per Rai 1? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo gli ottimi ascolti incassati nell’ultimo mese, per Il Paradiso delle signore è arrivato il momento dello stop. Il motivo è legato purtroppo a quello che sta succedendo nel nostro paese. L’emergenza coronavirus in Italia e nel mondo ha bloccato il mondo dello spettacolo e della recitazione. Per questo motivo le registrazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore si sono interrotte. Questo significa che si tornerà in onda a settembre con i nuovi episodi, con la speranza che almeno in estate si possa tornare sul set per registrare le puntate da mandare in onda da settembre in poi, o comunque in autunno. La Rai quindi ha deciso, almeno per questa settimana, di mandare in onda le repliche de Il Paradiso delle signore, una soluzione “tappa buchi” se così possiamo dire visto che nel pomeriggio di Rai 1, Lorella ... Leggi su ultimenotizieflash Il Paradiso delle Signore 4 - anticipazioni dal 4 all’8 maggio 2020 : un matrimonio ci attende

Il paradiso delle signore - VITTORIO e MARTA : c’è una sorpresa - quale sarà? Anticipazioni

Il paradiso delle signore - Roberto Farnesi confessa : “Inattaccabile” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Dopo gli ottimi ascolti incassati nell’ultimo mese, per Ilè arrivato il momento dello stop. Il motivo è legato purtroppo a quello che sta succedendo nel nostro paese. L’emergenza coronavirus in Italia e nel mondo ha bloccato il mondo dello spettacolo e della recitazione. Per questo motivo le registrazioninuove puntate de Ilsi sono interrotte. Questo significa che si tornerà in onda a settembre con i nuovi episodi, con la speranza che almeno in estate si possa tornare sul set per registrare le puntate da mandare in onda da settembre in poi, o comunque in autunno. La Rai quindi ha deciso, almeno per questa settimana, di mandare in onda le repliche de Il, una“tappa buchi” se così possiamo dire visto che nel pomeriggio di Rai 1, Lorella ...

Veramanu12 : RT @vlady_elena: Lei si spoglia nel paradiso della sua memoria Lei non conosce il destino feroce delle sue visioni Lei ha paura di non sape… - Cleo63522213 : RT @MarleyBrandy: Irene #Pivetti La sede delle sue due società è fuori dai confini nazionali. Una, la Only Italia Club, sta a San Marino. L… - Unf_Tweet : #ascoltitv Il Paradiso delle signore in replica è la miglior soluzione per Rai 1? - parchiletterari : RT @Turismoromaweb: Esistono degli angoli di paradiso in cui la primavera non si ferma, come il giardino di Ninfa! Pur non vicinissimo a Ro… - rockett70 : RT @davidemaggio: Pagelle TV della Settimana (20-26/04/2020). Promossi Il Paradiso delle Signore e Nicola Porro. Bocciati Feltri e Yari Ca… -