Il gruppo Fontanot inizia la fase 2 | ripartenza tra dialogo e sicurezza

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il, azienda tra i leader mondiali nel settore delle scale d’alta gamma e non solo, sfida la crisi annunciando la firma del protocollo d’intesa sindacale che si accompagna, dal 27 aprile scorso, alla graduale ripresa delle attività in accordo con le disposizioni di legge. Il protocollo prevede importanti misure atte a prevenire il rischio d’infezione da Covid-19: In primo, luogo è stata decisa la costituzione di un comitato che vedrà il coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale per la gestione ed il contrasto alla diffusione del virus. Il comitato sarà composto dal datore di lavoro, servizio protezione e prevenzione, medico competente, organizzazioni sindacali RSU/RLS e procederà ad un attento monitoraggio dell’attuazione delle misure adottate e condivise con la partecipazione ...

Ultime Notizie dalla rete : gruppo Fontanot

ChiamamiCittà

Il Gruppo Fontanot, azienda tra i leader mondiali nel settore delle scale d’alta gamma e non solo, sfida la crisi annunciando la firma del protocollo d’intesa sindacale che si accompagna, dal 27 april ...(Labitalia) – In piena quarantena e dopo la cancellazione dell’edizione 2020 del Salone del Mobile, il design italiano, una delle certezze del made in Italy, non sta con le mani in mano e raccoglie la ...