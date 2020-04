Fonseca perplesso | Non capisco lo stop | Trigoria più sicura dei parchi

tuttonapoli : Roma, Fonseca perplesso: 'Non capisco lo stop, Trigoria è più sicura dei parchi' - Solo_La_Lazio : ??? #Fonseca è perplesso sulle decisioni del governo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca perplesso

Tutto Napoli

Desta perplessità l'ultimo dpcm secondo cui è possibile tornare a correre nei parchi ma non ancora nei centri sportivi per squadre. Lo pensa anche Paulo Fonseca, allenatore della Roma, le cui parole a ...ROMA - "Per me è difficile capire perchè si può andare a correre in un parco e perchè non ci si possa allenare a Trigoria, dove ci sono tutte le condizioni per far lavorare in maniera sicura i nostri ...