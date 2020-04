Fase 2 | arrivano le aperture differenziate tra Regioni | come funzioneranno

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Les’hanno da fare. E si faranno molto presto. La conferma arriva dal Ministro per gli Affari Regionali Boccia che, in un’intervista a Rai News, ha spiegato il succo della conversazione avuta questa mattina con i rappresentanti degli enti locali interessati. Il ministro fissa anche una data per l’inizio della nuova strategia del Governo. Stando alle dichiarazioni di Boccia, già dal prossimo 18 maggio (se non prima) ledove i numeri del contagio sono più bassi potrebbero godere di una sorta di “corsia preferenziale” verso la riapertura di altre attività rispetto a quelle già previste dal DPCM annunciato dal premier Conte il 26 aprile.letraNel corso della conference call, il Ministro Boccia ha spiegato quella che potrebbe essere la modalità ...

GiorgioASnaide3 : @PatriziaRametta @TarroGiulio arterie del cranio. Il grave, e che arrivano al medico, nella fase finale. - Notiziedi_it : Trasporti e fase 2: a Roma su metro e bus arrivano gli adesivi “vietato sedersi” - Venere781 : #Coronavirus, in #Lombardia e #Piemonte più della metà dei nuovi casi - vagabondtweets8 : Coronavirus, in Lombardia e Piemonte più della metà dei nuovi casi - romatoday : Trasporti e fase 2: a Roma su metro e bus arrivano gli adesivi 'vietato sedersi' -

Ultime Notizie dalla rete : Fase arrivano

IlFaroOnline.it

Non bisogna fare i furbi, al governo o nei partiti...». Un aiuto può arrivare con catering, consegne a domicilio e pasti da asporto? «Ma dove sono tutti questi ragazzi, non 'in nerò, che trasportano ...Don Armando invita al dialogo e ipotizza la “Fase 2” per i fedeli: "Riapriamo le chiese più grandi e sfruttiamo gli spazi esterni Ecco le mie idee per Ponsacco" PONSACCO. «Niente crociate. Servono ...