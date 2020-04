Fase 2, ancora novità sull’Autocertificazione: “Non servirà scriverlo” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Chi va a visitare i «congiunti» non dovrà indicare le loro generalità. Ecco perché il governo avrebbe deciso di non far stampare un nuovo modulo di autocertificazione. È una delle scelte fatte da chi sta mettendo a punto eventuali correzioni o chiarimenti relativi al Dpcm che entrerà in vigore lunedì 4 maggio e di fatto aprirà la «Fase 2» dell’emergenza da coronavirus. Sarà una circolare del Viminale a chiarire i dubbi legati agli spostamenti consentiti e alle modalità di compilazione dell’autocertificazione. La direttiva dovrebbe arrivare entro il primo maggio. Una Faq (risposta a domande frequenti) dovrebbe essere invece pubblicata sul sito del governo per ribadire che rimane vietato trasferirsi nelle seconde case, anche se si trovano nella regione di residenza. ... Leggi su howtodofor Fase 2 - ancora vietati culti e messe. FDI scrive a Zingaretti : ‘Chiediamo la possibilità di praticare liberamente la propria fede’

Fase 2 - ancora polemiche : quanti amplessi per essere congiunti?

Ultime Notizie dalla rete : Fase ancora Fase due, la ‘ripartenza’ psicologica ancora più delicata del lockdown: “Ennesimo adattamento, serve gradualità” Genova24.it Coronavirus, D’Amato: «Adesso i test sierologici anche in 70 centri privati»

L’assessore alla Sanità: il nostro indice «Ro» è 0,5. Se torna a 1 dovremo chiudere ancora, L’attività partirà i primi di maggio su 300mila persone, tutti coloro che lavorano in ospedale «La parola d’ ...

Coronavirus a Roma, ultime notizie Bus e metro: le nuove regole Albergatori: «Perdiamo 100 milioni al mese»

