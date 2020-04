**Coronavirus: Orfini, ‘Salvini occupa Parlamento? Fa effetto la prima volta…’** (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Salvini annuncia che starà per protesta a oltranza in Parlamento. È davvero commovente il suo entusiasmo. Capita spesso quando ci entri per la prima volta, come deve aver finalmente fatto anche lui”. Lo scrive su twitter Matteo Orfini del Pd. L'articolo **Coronavirus: Orfini, ‘Salvini occupa Parlamento? Fa effetto la prima volta…’** proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Salvini annuncia che starà per protesta a oltranza in. È davvero commovente il suo entusiasmo. Capita spesso quando ci entri per lavolta, come deve aver finalmente fatto anche lui”. Lo scrive su twitter Matteodel Pd. L'articolo, ‘Salvini? Falavolta…’** proviene da Ildenaro.it.

