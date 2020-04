Coronavirus in Lombardia: i primi contagi a gennaio (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Coronavirus SARS-COV-2 e la malattia COVID-19 circolavano a Milano già da fine gennaio. Nei 26 giorni precedenti alla scoperta del primo caso «positivo» a Codogno (21 febbraio), almeno 160 persone avevano già contratto il Coronavirus tra Milano e provincia (su circa 1.200 in tutta la Lombardia). Lo sostiene una recente analisi della task-force sanitaria della Regione Lombardia di cui parla oggi il Corriere della Sera in un articolo a firma di Gianni Santucci: Ruota tutto intorno a una data: il 26 gennaio. È altamente probabile che già in quel momento, una sorta di «Giorno 0», solo a Milano ci fossero già i primi 46 casi di Covid-19 (su 543 in tutta la Lombardia). L’analisi è contenuta in un complesso grafico che analizza la «distribuzione della curva di inizio dei sintomi per i casi positivi». Cosa ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - ultime notizie – In Italia più di 2mila guariti nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 300 nuovi positivi. Conte : «Rifarei tutto». Fase 2 - Crisanti frena : «Non siamo pronti»

Coronavirus : Pizzul (Pd) - 'con commissione inchiesta luce su gestione Regione Lombardia'

