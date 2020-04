Coronavirus, il ministro Boccia alle Regioni: “Dal 18 maggio scelte differenziate, meno contagi più aperture” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “In base al monitoraggio delle prossime settimane ci potranno essere dal 18 maggio scelte differenziate tra le Regioni sulle riaperture di attività. Più i contagi andranno giù, più la sanità territoriale sarà in sicurezza, più si potrà riaprire secondo un monitoraggio che discuterete con il ministro Speranza. Definito il monitoraggio si potrà procedere a differenziazioni”. Così il ministro per le Autonomie e gli Affari regionali Francesco Boccia, secondo quanto si apprende, si è rivolto alle Regioni in video-conferenza.L'articolo Coronavirus, il ministro Boccia alle Regioni: “Dal 18 maggio scelte differenziate, meno contagi più aperture” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ministro Bonafede : “Scarcerazioni di boss mafiosi? Stiamo facendo accertamenti - prenderemo tutte determinazioni opportune”

Coronavirus - il viceministro Sileri : “improbabile la ripresa del calcio”

