Coronavirus, attesa per la lista dal ministero della Salute dei test sierologici rapidi (Di mercoledì 29 aprile 2020) È attesa a breve la lista dei test sierologici rapidi accreditati, diversi da quelli Abbott per l’indagine epidemiologica dell’Iss, da utilizzare nei luoghi di lavoro in vista della fase 2. Il virologo Francesco Broccolo, dell’Università Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano, spiega all’Ansa che sono circa 200 i test sierologici rapidi in commercio e tra questi la lista attesa dal ministero della Salute dovrebbe indicare quelli che possono dare i risultati più attendibili. I test Abbott, invece, serviranno ai fini dell’indagine epidemiologica. I test sierologici rapidi per la ricerca degli anticorpi contro il Coronavirus e tamponi per la diagnosi dell’infezione in corso dovranno essere i due cardini della fase 2, prescrivibili sia dai medici del lavoro sia dai medici di base. “Sono test diversi da ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Istat svela : 10 milioni in attesa di rinnovo contrattuale

«Dal 4 maggio gli ospedali torneranno a una graduale normalità, in quanto riprenderanno le attività come accadeva prima dell'emergenza Coronavirus. L'ospedale rimane comunque un luogo da monitorare co ...

Fase 2 Coronavirus, cosa prevede. Fidanzati, spostamenti e permessi: domande e risposte

Roma, 29 aprile 2020 - Ancora tanti dubbi sul decreto emanato lo scorso 26 aprile che aprirà - il 4 maggio - la cosiddetta fase 2 dell'epidemia di Coronavirus. Sono ancora un rebus gli spostamenti per ...

