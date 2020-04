Chiariello: "In Germania, Spagna e Inghilterra il calcio riparte, perché da noi no? Difficile da giustificare..." (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21: "Si ferma la Ligue1? Ma Bundesliga, Liga e Premier League ripartiranno. I campionati più importanti riprendono, quindi. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il giornalista Umbertoè intervenuto a Canale 21: "Si ferma la Ligue1? Ma Bundesliga, Liga e Premier League ripartiranno. I campionati più importanti riprendono, quindi.

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 ... Ci sono i tempi tecnici per farlo. Se parte il campionato inglese, tedesco e spagnolo, sarebbe difficile da giustificare la mancata ...

L’ex M5S Giannone attacca Spadafora: “Cambia idea come il vento. Sta prendendo solo tempo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuta l’onorevole Veronica Giannone, ex M5S. La politica ha attaccato il ministro allo ...

