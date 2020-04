Autodichiarazione, fase 2: non andrà più scritto. Cosa cambia per gli spostamenti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il 4 maggio è sempre più vicino e continuano a essere specificati alcuni aspetti importanti su quanto concerne il decreto ministeriale. Gli italiani si troveranno ad affrontare un nuovo capitolo di convivenza con il virus e come è stato più volte ribadito, la prudenza dovrà fare da guida per ogni spostamento previsto e reso possibile. Ancora tante incertezze in tema di ‘congiunti’. Dopo aver pubblicamente chiarito Cosa si intende con la parola ‘congiunti’ adesso ci si domanda qualCosa in più sulle autocertificazioni da mostrare in caso di controllo. Ma i nomi dei congiunti dovranno essere specificati sulle autocertificazioni? La privacy sembra avere la meglio, quindi pare che nessun nome in tal senso dovrà comparire sulle nostre autocertificazioni, seppur si rimane in attesa della circolare del Viminale, che ... Leggi su caffeinamagazine Fase 2 con la nuova autodichiarazione. E scattano subito i fake ironici (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il 4 maggio è sempre più vicino e continuano a essere specificati alcuni aspetti importanti su quanto concerne il decreto ministeriale. Gli italiani si troveranno ad affrontare un nuovo capitolo di convivenza con il virus e come è stato più volte ribadito, la prudenza dovrà fare da guida per ogni spostamento previsto e reso possibile. Ancora tante incertezze in tema di ‘congiunti’. Dopo aver pubblicamente chiaritosi intende con la parola ‘congiunti’ adesso ci si domanda qualin più sulle autocertificazioni da mostrare in caso di controllo. Ma i nomi dei congiunti dovranno essere specificati sulle autocertificazioni? La privacy sembra avere la meglio, quindi pare che nessun nome in tal senso dovrà comparire sulle nostre autocertificazioni, seppur si rimane in attesa della circolare del Viminale, che ...

