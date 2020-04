Alla Camera si vota il def e lo scostamento di bilancio. Gualtieri: “Deficit e debito inizieranno a scendere nel 2021” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Voto Camera sul def e sullo scostamento di bilancio. Gualtieri: “No a misure lacrime e sangue”. ROMA – Attesa per il voto della Camera sul def e sullo scostamento di bilancio. Non ci dovrebbero essere particolari problemi per le due misure anche se l’opposizione è pronta a votare no al primo provvedimento. Fonte foto: https://www.facebook.com/CameradeideputatiGualtieri: “No a misure lacrime e sangue” Prima del voto il ministro Gualtieri è ritornato su entrambe le misure precisando che “in Italia non sono necessarie misure lacrime e sangue. Il deficit e il debito inizieranno a scendere già il prossimo anno. Sugli aiuti agli italiani ci auspichiamo il superamento dei problemi iniziali che alcune misure hanno avuto nei primissimi giorni“. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo Giallo alla Camera : deputato si rifiuta di misurare la febbre. Poi si toglie la mascherina in Aula e… (video)

I deputati tremano : un altro positivo alla Camera. Bagarre in Aula e Fico nel mirino. Sull’onorevole infetto è mistero

Preoccupazione alla Camera dei Deputati : c’è un caso di Covid (Di mercoledì 29 aprile 2020) Votosul def e sullodi: “No a misure lacrime e sangue”. ROMA – Attesa per il voto dellasul def e sullodi. Non ci dovrebbero essere particolari problemi per le due misure anche se l’opposizione è pronta are no al primo provvedimento. Fonte foto: https://www.facebook.com/deideputati: “No a misure lacrime e sangue” Prima del voto il ministroè ritornato su entrambe le misure precisando che “in Italia non sono necessarie misure lacrime e sangue. Il deficit e ilinizieranno a scendere già il prossimo anno. Sugli aiuti agli italiani ci auspichiamo il superamento dei problemi iniziali che alcune misure hanno avuto nei primissimi giorni“. Notizia in aggiornamento

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Allarme alla Camera per un caso positivo #ANSA - borghi_claudio : Fra poco audizione di gualtieri per il DEF in Commissione Bilancio. Diretta alla webtv della Camera - LegaSalvini : ??Salvini: da stasera i parlamentari della Lega staranno alla Camera e al Senato ad oltranza, giorno e notte. - giustoperf : RT @LegaSalvini: ??Salvini: da stasera i parlamentari della Lega staranno alla Camera e al Senato ad oltranza, giorno e notte. - liveunict : #COVID19: #Dybala positivo anche al quarto tampone. Contagiato un #deputato leghista, timore alla #Camera. -