AndroidNewss : #news WhatsApp, limite videochiamate spostato a 8 persone: ecco come averlo su iOS e… - gigibeltrame : WhatsApp, limite videochiamate spostato a 8 persone: ecco come averlo su iOS e Android #digilosofia… - MrgShoenique : Ancora Whatsapp non ha pensato di eliminare la possibilità di far videochiamate ad cazzum? - SignorAldo : RT @NicoEsp72: #WhatsApp, videochiamate di gruppo fino a 8 persone - NicoEsp72 : #WhatsApp, videochiamate di gruppo fino a 8 persone -

WhatsApp videochiamate Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : WhatsApp videochiamate