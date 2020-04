Tornano i mercati aperti solo per alimentari a Saronno | Cusano e Senago

(Di martedì 28 aprile 2020)da domani iscoperti in alcune città della nostra zona. La Regione Lombardia consente in via sperimentale iscoperti per la sola categoria alimentare, eassicurando scrupolose misure di contingentamento degli ingressi, misurazione della temperatura, distanziamento interpersonale, uso di gel, guanti e mascherine, e altre regole molto stringenti. Domani, mercoledì 29 … L'articoloperproviene da Il Notiziario.

