Tebas: «È più pericoloso lavorare in una fabbrica che giocare a calcio a porte chiuse»

Secondo il presidente della Liga, Javier Tebas, la decisione della Francia di sospendere il campionato di calcio è «affrettata». Lo scrive As.

«È più pericoloso andare a lavorare in una fabbrica, in una catena di montaggio, piuttosto che giocare a porte chiuse con i protocolli LaLiga, che sono rigorosi e realizzati da specialisti».

La decisione della Francia, per Tebas, mette a rischio la sostenibilità dell'intero sistema.

«E' importante riattivare un'attività economica controllata e sicura, poiché altrimenti settori economici molto importanti potrebbero finire per scomparire e ciò può accadere anche al calcio professionistico».

Una decisione, quella francese, che ritiene, come detto, «frettolosa». C'è tempo fino al 27 maggio per presentare i piani ...

