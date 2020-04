“So come sta, ma non posso parlare”, le parole di Trump su Kim (Di martedì 28 aprile 2020) Si infittisce il mistero sul leader nord-coreano Kim Jong-un, scomparso dalla scena pubblica dall’11 aprile. Nessuno sa che fine abbia fatto, ma sono molte le voci sulla sua scomparsa. C’è chi la associa a un cattivo stato di salute, chi a un’operazione chirurgica al cuore non andata a buon fine. È vivo? È morto? Di certo le parole di ieri del presidente degli Stati Uniti Donald Trump non aiutano a fare chiarezza sulla vicenda: “Non posso dirlo esattamente. So come sta, ma non posso parlare“. Cina e Russia invece, tramite i rispettivi portavoce del ministro degli Esteri, affermano di non avere informazioni su Kim. Intanto il governo sud-coreano dice di sapere dove si trova Kim, alludendo a una possibile assenza causata dal coronavirus. A fare scalpore è stata soprattutto la sua mancata partecipazione all’anniversario ... Leggi su italiasera Kim Jong-un è morto?/ Trump “So come sta ma non posso parlarne”. Giallo si infittisce

Corea del Nord - Trump : “So come sta Kim Jong-un ma non posso dirlo”

Mistero Kim Jong-Un, Trump: «So tutto, ma non posso dire come sta»

