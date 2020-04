Ronaldo e quel triste ultimo gol segnato con l’Inter: la punizione show contro il Piacenza prima dell’incubo 5 Maggio all’Olimpico (Di martedì 28 aprile 2020) Appena la palla tocca la rete il piccolo Ronald inizia a piangere. Stava addentando un giocattolo e si è spaventato per l’improvviso boato di San Siro. Perché mentre suo padre Ronaldo trasforma una punizione dalla trequarti nel gol che vale il 3-1 per l’Inter, lui è in tribuna insieme a mamma Milene Domingues. Sono ospiti di quelli che… il calcio. E devono sorridere anche se, a volte, le battute sono un po’ fiacche. Come quando Crozza indossa i panni di Altafini e dice: “Osservando Milene mi è venuto un detto brasiliano: ‘Infortunato in amore, fortunato in amore'”. Non il massimo. Eppure in quel pomeriggio del 28 aprile del 2002 tutto sembra sospeso in un’atmosfera magica. Perché grazie al successo sul Piacenza, l’Inter è riuscita a mantenere la testa della classifica. E ora, a 90’ dal ... Leggi su ilfattoquotidiano Dalla compagna di Ronaldo a quella di Messi : così le wag si mantengono in forma -

Il 28 aprile del 2002 il brasiliano realizzò il 3 a 1 sugli emiliani con un tiro formidabile dalla distanza. Doveva essere il lasciapassare per lo scudetto, diventò l'illusione prima della beffa atroc ...

