Responsabilità sanitaria e Covid-19 | le RSA

(Di martedì 28 aprile 2020) Avv. Matteo Santini e Dott.ssa Elena Bonamin - La presente trattazione intende qualificarsi quale contributo volto a prospettare, senza alcuna pretesa di completezza, taluni dei profili problematici, rivelati a seguito della diffusione del-19 nelle residenze sanitarie assistenziali, riguardanti la responsabilità medico-. Invero, sebbene l'intera comunità nazionale deve necessariamente rendere il massimo rispetto al corpo dei nostri medici, per l'immenso lavoro che tutt'ora svolge nel fronteggiare questa nefasta emergenza, a parere di chi scrive, gli operatori del diritto non possono e non devono ritenersi indenni dall'obbligo di una riflessione sulle conseguenze, anche in termini risarcitori, del dilagante contagio nei diversi nosocomi, giacchè come riportato dalla...