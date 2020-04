Reggia | la direzione ritira le lettere “RC” dal logo “Simili ad altri già esistenti”

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHa avuto vita breve il nuovodelladi Caserta, presentato il 22 aprile scorso e travolto subito da critiche, provenienti in particolare dal territorio, di scarsa originalità e di somiglianza adloghi. Oggi ladel Museo, in una nota, ha fatto sapere che “alla luce di quanto emerso, e solo in ragione della similitudine del monogramma adgià esistenti, a tutela dell’Istituto, ladi Caserta ha deciso che connoterà, nel frattempo, la sua identità visiva con il brand “di Caserta”, privo del monogramma”. Scompaiono dunque le tante criticate “R” e “C”, che avevano fatto storcere il naso a molti, e resta la sola scrittadi Caserta; sulla vicenda era intervenuto addirittura ...

AgCult

La polemica sul logo della Reggia non accenna a chiudersi, ma non è certo polemica sterile, piuttosto è un voler capire. Capire la necessità, l’opportunità e il perché di una scelta stilistica, e non ...In merito al servizio di comunicazione museale, affidato con determina numero 126 del 17 giugno 2019 alla società Sigla, si comunica quanto segue. La comunicazione del Complesso della Reggia di Casert ...