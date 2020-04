Raggi | tuteliamo salute Vigili e dipendenti grazie a test

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma – “La prevenzione costituisce lo strumento fondamentale per tutelare lavoratori e cittadini, salvaguardando lapubblica. Per questo prendera’ il via il 6 maggio il percorso, coordinato dall’Istituto di previdenza e assistenza per idi Roma Capitale (Ipa), finalizzato a somministrare isierologici ad alcune fasce dicapitolini”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Il 6 maggio verranno quindi effettuati i primi 50, in modalita’ da sangue capillare, per poi proseguire nei giorni successivi. Saranno effettuati progressivamente agli agenti della Polizia locale e agli operatori presso gli sportelli aperti al pubblico, come per esempio gli ufficiali di Anagrafe e di stato civile- prosegue- L’avvio del percorso per somministrare isierologici rappresenta un atto ...