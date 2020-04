Professoressa scomparsa, arrestato l’ex per omicidio: “Se mi succede qualcosa è stato lui” (Di martedì 28 aprile 2020) Professoressa scomparsa. “Se mi succede qualcosa, è stato mio marito”. Così aveva detto ad amici e parenti Ella Diebolt Jackson, 48 anni, madre e docente universitaria, il cui sangue è stato ritrovato in quantità copiose nel bagagliaio dell’auto del marito Glenn Jackson, 39 anni, dal quale voleva separarsi. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio e violenza domestica. “Se mi succede qualcosa, è stato mio marito”. Così aveva detto ad amici e parenti Ella Diebolt Jackson, 48 anni, il cui sangue è stato ritrovato in quantità copiose nel bagagliaio dell’auto del marito Glenn Jackson, 39 anni, dal quale voleva separarsi. L’uomo è stato arrestato venerdì scorso dalla polizia del Kentucky, negli Stati Uniti, con l’accusa di omicidio, ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 28 aprile 2020). “Se mi, èmio marito”. Così aveva detto ad amici e parenti Ella Diebolt Jackson, 48 anni, madre e docente universitaria, il cui sangue èritrovato in quantità copiose nel bagagliaio dell’auto del marito Glenn Jackson, 39 anni, dal quale voleva separarsi. L’uomo ècon l’accusa die violenza domestica. “Se mi, èmio marito”. Così aveva detto ad amici e parenti Ella Diebolt Jackson, 48 anni, il cui sangue èritrovato in quantità copiose nel bagagliaio dell’auto del marito Glenn Jackson, 39 anni, dal quale voleva separarsi. L’uomo èvenerdì scorso dalla polizia del Kentucky, negli Stati Uniti, con l’accusa di, ...

Il suo sangue – come evidenziano i media inglesi – è stato trovato all'interno dell'auto del marito Glenn Jackson di 39 anni. La donna si voleva separare dall'uomo e lui non era assolutamente d'accord ...

Professoressa scomparsa, arrestato l’ex per omicidio: “Se mi succede qualcosa è stato lui”

"Se mi succede qualcosa, è stato mio marito". Così aveva detto ad amici e parenti Ella Diebolt Jackson, 48 anni, il cui sangue è stato ritrovato in quantità copiose nel bagagliaio dell'auto del marito ...

Il suo sangue – come evidenziano i media inglesi – è stato trovato all’interno dell’auto del marito Glenn Jackson di 39 anni. La donna si voleva separare dall’uomo e lui non era assolutamente d’accord ..."Se mi succede qualcosa, è stato mio marito". Così aveva detto ad amici e parenti Ella Diebolt Jackson, 48 anni, il cui sangue è stato ritrovato in quantità copiose nel bagagliaio dell'auto del marito ...