L'Ue ha modificato un report sulle fake news a tema coronavirus per accontentare la Cina (Di martedì 28 aprile 2020) Il 24 aprile sul sito della European Union External Action (Eeas), l'insieme di rappresentanti diplomatici che gestisce la politica estera dell'Unione Europea, è stato pubblicato un report riguardate le fake news e disinformazione collegate al diffondersi del Covid-19 nel mondo. Secondo uno scoop pubblicato dal New York Times, quella pubblicata non sarebbe tuttavia la versione originale del documento, ma una rivista a seguito di pressioni del governo di Pechino, dato che la Cina è uno dei paesi indicati come attori di disinformazione. Stando a quanto riporta il quotidiano americano, nella prima stesura gli esperti europei incolpavano la Cina di aver condotto una campagna di disinformazione globale volta a migliorare la propria immagine internazionale e a circoscrivere le proprie colpe per lo scoppio dell'epidemia. Accuse abbastanza circostanziate, ...

