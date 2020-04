Lorella Cuccarini, imbarazzo a La Vita in diretta… E dall’altra parte c’era Vittorio Sgarbi (Di martedì 28 aprile 2020) La Vita in diretta, durante la puntata andata in onda martedì 28 aprile c’è stato un problema tecnico. È successo durante la prima parte del programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Durante lo spazio di Valerio Rossi Albertini, il fisico che tiene una rubrica fissa sul coronavirus (nell’appuntamento di martedì 28 aprile ha parlato di mascherine e plexiglass), è apparso per errore, sullo schermo, un altro ospite. In particolare uno degli ospiti previsti nel secondo blocco del programma. Stiamo parlando di Vittorio Sgarbi che è stato inquadrato mentre “trafficava” con il cellulare. Il critico d’arte non sapeva, ovviamente, di essere inquadrato e comunque la telecamera è stata puntata su di lui solo per pochissimo tempo. Lorella Cuccarini, però, dato l’errore, è scoppiata a ... Leggi su caffeinamagazine Lorella Cuccarini - problema in diretta : va in onda l’ospite sbagliato

Lorella Cuccarini lascia La Vita In Diretta? Ecco chi prenderebbe il suo posto

Lorella Cuccarini lascia La Vita In Diretta? Ecco chi prederebbe il suo posto (Di martedì 28 aprile 2020) Lain diretta, durante la puntata andata in onda martedì 28 aprile c’è stato un problema tecnico. È successo durante la primadel programma condotto dae Alberto Matano. Durante lo spazio di Valerio Rossi Albertini, il fisico che tiene una rubrica fissa sul coronavirus (nell’appuntamento di martedì 28 aprile ha parlato di mascherine e plexiglass), è apparso per errore, sullo schermo, un altro ospite. In particolare uno degli ospiti previsti nel secondo blocco del programma. Stiamo parlando diSgarbi che è stato inquadrato mentre “trafficava” con il cellulare. Il critico d’arte non sapeva, ovviamente, di essere inquadrato e comunque la telecamera è stata puntata su di lui solo per pochissimo tempo., però, dato l’errore, è scoppiata a ...

bnotizie : Alberto Matano e Lorella Cuccarini, pronti per il bis a `La vita in diretta` - bnotizie : Alberto Matano e Lorella Cuccarini, pronti per il bis a `La vita in diretta` - Noovyis : (Alberto Matano e Lorella Cuccarini, ora è più di una voce. Cosa sta succedendo a La vita in diretta) Playhitmusic… - zazoomblog : Lorella Cuccarini lascia La Vita In Diretta? Ecco chi prederebbe il suo posto - #Lorella #Cuccarini #lascia… - zazoomblog : Lorella Cuccarini lascia La Vita In Diretta? Ecco chi prenderebbe il suo posto - #Lorella #Cuccarini #lascia… -