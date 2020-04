Le Iene Show: anticipazioni e servizi in onda stasera 28 aprile (Di martedì 28 aprile 2020) Le Iene Show oggi 28 aprile 2020: anticipazioni, servizi e scherzi Questa sera, martedì 28 aprile 2020, su Italia 1 (ore 21,20) tornano Le Iene con il loro Show con una versione totalmente rivisitata del programma che vedrà in prima serata la conduzione del trio femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rel. Gli inviati infatti presenteranno i propri servizi da casa: al centro l’attualità. Ma vediamo tutte le anticipazioni e le curiosità sul puntata in onda oggi, 28 aprile, dopo il lungo stop per “cautela sanitaria” dopo la positività al Coronavirus dell’inviato Alessandro Politi e di tre redattori. anticipazioni Secondo le anticipazioni di Italia 1, la puntata di questa sera sarà condotta da uno studio virtuale attraverso il gioco di regia che permette alle inviate di essere vicine senza esserlo ... Leggi su tpi Stasera in tv – Le Iene Show : puntata - video e scherzi di oggi 28 Aprile

