Il Segreto spoiler Spagna | Maqueda scompare | Isabel disperata

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 28 aprile 2020) Le anticipazioni della soap Ildelle ultime puntate in onda inrivelano chesarà affranta quando verrà a sapere cheè scomparso nel nulla. Nel frattempo, Marta proverà a scusarsi con suo marito in merito alla bugia detta sulla gravidanza, ma non ci sarà nulla da fare. Il, anticipazioni spagnole: crolla la monarchia Nelle puntate in onda inin questo periodo e che su Canale 5 vedremo tra diversi mesi, ci sarà grande scombussolamento dal punto di vista politico. Il capitano Huertas avrà preziose informazioni per tutti coloro si saranno radunati in piazza. Pare che il re stia lasciando lae che la monarchia lasci il posto alla seconda repubblica, a capo della quale governerà Alcalá Zamora. Ilha voluto inserire un pezzo importante della storia spagnola nella sua ...