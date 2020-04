Il duro (e inaspettato) attacco di Vittorio Feltri a Matteo Salvini (Di martedì 28 aprile 2020) Vittorio Feltri contro Matteo Salvini Matteo Salvini si è schierato contro le dichiarazioni sui meridionali di Vittorio Feltri. E il direttore di Libero ha replicato alle critiche del leader della Lega. Nel suo editoriale di oggi, martedì 28 aprile, Feltri infatti attacca duramente Salvini e dà il suo endorsement a Giorgia Meloni sottolineando che per lui è l’unica persona forte dell’opposizione. “Seguita (Salvini, ndr) a comparire in televisione però non incide se non quando si tratta di dire che io sono un coglione perché, senza volerlo, avrei offeso i meridionali, affermando che alcuni di essi sono inferiori economicamente, non certo intellettualmente, rispetto ai settentrionali. Come se fosse un mistero che al Sud primeggiano le attività mafiose per la semplice ragione che la ‘ndrangheta e similari associazioni ... Leggi su tpi “Momento duro”. Luca Onestini - messaggio inaspettato per Ivana : lei reagisce così (Di martedì 28 aprile 2020)controsi è schierato contro le dichiarazioni sui meridionali di. E il direttore di Libero ha replicato alle critiche del leader della Lega. Nel suo editoriale di oggi, martedì 28 aprile,infatti attacca duramentee dà il suo endorsement a Giorgia Meloni sottolineando che per lui è l’unica persona forte dell’opposizione. “Seguita (, ndr) a comparire in televisione però non incide se non quando si tratta di dire che io sono un coglione perché, senza volerlo, avrei offeso i meridionali, affermando che alcuni di essi sono inferiori economicamente, non certo intellettualmente, rispetto ai settentrionali. Come se fosse un mistero che al Sud primeggiano le attività mafiose per la semplice ragione che la ‘ndrangheta e similari associazioni ...

Tammygasteiner : RT @enzobianchi7: La vita é un duro mestiere e a volte occorre “tirare” per andare avanti ma la bellezza di un volto, un sorriso inaspettat… - daisymogas : RT @enzobianchi7: La vita é un duro mestiere e a volte occorre “tirare” per andare avanti ma la bellezza di un volto, un sorriso inaspettat… - patriziaznews : RT @enzobianchi7: La vita é un duro mestiere e a volte occorre “tirare” per andare avanti ma la bellezza di un volto, un sorriso inaspettat… - eli57912974 : RT @enzobianchi7: La vita é un duro mestiere e a volte occorre “tirare” per andare avanti ma la bellezza di un volto, un sorriso inaspettat… - Khouri85956312 : RT @enzobianchi7: La vita é un duro mestiere e a volte occorre “tirare” per andare avanti ma la bellezza di un volto, un sorriso inaspettat… -

Ultime Notizie dalla rete : duro inaspettato Nannini, Vasco, Zucchero per il concertone virtuale del Primo Maggio: “Tenete duro, torneremo” La Stampa Il duro (e inaspettato) attacco di Vittorio Feltri a Matteo Salvini

Matteo Salvini si è schierato contro le dichiarazioni sui meridionali di Vittorio Feltri. E il direttore di Libero ha replicato alle critiche del leader della Lega. Nel suo editoriale di oggi, martedì ...

Gemma Galgani vuole rubare i corteggiatori a Giovanna | Guerra a Uomini e Donne

Angela Di Iorio è stata una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne, eppure non avrebbe conservato un buon ricordo del suo percorso all’interno del dating show e con un duro sfo ...

Matteo Salvini si è schierato contro le dichiarazioni sui meridionali di Vittorio Feltri. E il direttore di Libero ha replicato alle critiche del leader della Lega. Nel suo editoriale di oggi, martedì ...Angela Di Iorio è stata una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne, eppure non avrebbe conservato un buon ricordo del suo percorso all’interno del dating show e con un duro sfo ...