Genitori-figli: via libera alle 'visite' cambiando regione (Di martedì 28 aprile 2020) di Marino Maglietta – E' stata lungamente dibattuta e variamente interpretata la questione dei contatti tra i figli e il genitore che la prassi ha creato e designa come "non collocatario" nel regime emergenziale attuale, che limita gli spostamenti. All'interno di questa problematica è stato orientamento pressoché costante quello di escludere, comunque, contatti che comportassero un cambiamento di regione. Non così ha valutato il tribunale di Pescara il quale, con decisione del 22 aprile 2020 (sotto allegata), ha autorizzato un padre, che non vedeva il figlio dal 24 febbraio a causa delle restrizioni di natura sanitaria, a tenerlo con sé per una settimana, dal 25 aprile al 1 maggio incluso, e così via per una settimana al mese fino al termine dell'emergenza. L'aspetto più interessante del... Leggi su studiocataldi Focaroli : "Assurdo negare incontro genitori-figli in case famiglia"

Genitori in lacrime per la disperazione in A1 - con due figlie di cui una gravemente malata “Soldi finiti ma ci aspettano in ospedale” - colletta della Polizia

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger diventeranno genitori - aspettano il loro primo figlio (Di martedì 28 aprile 2020) di Marino Maglietta – E' stata lungamente dibattuta e variamente interpretata la questione dei contatti tra ie il genitore che la prassi ha creato e designa come "non collocatario" nel regime emergenziale attuale, che limita gli spostamenti. All'interno di questa problematica è stato orientamento pressoché costante quello di escludere, comunque, contatti che comportassero un cambiamento di. Non così ha valutato il tribunale di Pescara il quale, con decisione del 22 aprile 2020 (sottogata), ha autorizzato un padre, che non vedeva ilo dal 24 febbraio a causa delle restrizioni di natura sanitaria, a tenerlo con sé per una settimana, dal 25 aprile al 1 maggio incluso, e così via per una settimana al mese fino al termine dell'emergenza. L'aspetto più interessante del...

vladiluxuria : Anche i fidanzati, etero e non, hanno il diritto di ricongiungersi con #autocertificazione responsabile, e i genit… - myrtamerlino : #Mattarella ha il coraggio di parlare della #scuola, dei bambini, dei ragazzi. Mi scrivono tanti genitori con figli… - matteosalvinimi : Insomma, non si può pensare a una “fase 2” senza pensare ad aiutare chi lavora, senza tutelare i genitori e i figli… - RosielloLegale : Lo smartworking, in fase emergenziale, va previsto come diritto anche per genitori con figli in età scolare, di… - PostBlue101272 : RT @vladiluxuria: Anche i fidanzati, etero e non, hanno il diritto di ricongiungersi con #autocertificazione responsabile, e i genitori no… -

Ultime Notizie dalla rete : Genitori figli Autorizzate le passeggiate genitori-figli e gli acquisti fuori comune sul tragitto casa-lavoro Il Gazzettino Genitori-figli: via libera alle 'visite' cambiando regione

... di Marino Maglietta - E' stata lungamente dibattuta e variamente interpretata la questione dei contatti tra i figli e il genitore che la prassi ha creato e designa come "non collocatario" nel ...

Bonus baby sitter e congedi parentali, cosa cambia con il decreto di aprile

Il 4 maggio avrà inizio la Fase 2, una “nuova normalità” progressiva per milioni di persone che, dopo due mesi di stop. Normalità non del tutto semplice, specie per le famiglie con figli, che dovranno ...

... di Marino Maglietta - E' stata lungamente dibattuta e variamente interpretata la questione dei contatti tra i figli e il genitore che la prassi ha creato e designa come "non collocatario" nel ...Il 4 maggio avrà inizio la Fase 2, una “nuova normalità” progressiva per milioni di persone che, dopo due mesi di stop. Normalità non del tutto semplice, specie per le famiglie con figli, che dovranno ...