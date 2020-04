E i governatori del nord si fanno la riapertura differenziata per conto loro (e il resto dell’Italia muto) (Di martedì 28 aprile 2020) Non solo le seconde case, dove in Lombardia e in Veneto si potrà andare mentre nel resto d’Italia no: mentre il governo fa sapere che il 4 maggio non ha riaperto tutto a causa dei rischi segnalati dal Comitato Tecnico-Scientifico su una recrudescenza del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 che le terapie intensive avrebbero rischiato di non sopportare, le Regioni in cui il virus non è ancora sotto controllo e che attualmente hanno la maggior parte dei contagiati e dei morti si va avanti a colpi di federalismo in quella che sembra sempre più una riapertura differenziata. E i governatori del nord si fanno la riapertura differenziata per conto loro (e il resto dell’Italia muto) Attilio Fontana, che anche secondo i suoi concittadini è responsabile almeno quanto il governo dell’attuale situazione nella sua regione (e anche nel resto del paese, ... Leggi su nextquotidiano Sponda di De Luca ai governatori del Nord. Per le regionali meglio il voto in estate

riteniamo che un provvedimento cosi atteso e così importante per le nostre imprese dovesse esserci prospettato in anticipo per poterlo concordare. Gli imprenditori sono delusi e preoccupati. Le attivi ...

Fase 2 Coronavirus: nell'Empolese riaprono in migliaia, ma solo se in sicurezza. 1800 gli ammortizzatori sociali

Ieri il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l'inizio della 'Fase 2', un piccolo passo fuori dall'emergenza Covid-19 che sembra più un modo per tastare il terreno di un campo minato c ...

