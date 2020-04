Dramma in Germania, il Tasso di Contagio Torna a Risalire Dopo il Via Libera ad Uscire (Di martedì 28 aprile 2020) Le misure restrittive contro il Covid-19 in Germania sono diminuite da pochi giorni, con la riapertura il 20 aprile di alcuni negozi e in alcune regioni persino delle scuole, ma i casi di Contagio sono purtroppo già risaliti. Il valore ora da 0,7 è passato ad 1 e ciò vuol dire che una persona può infettare un’altra. In Germania al momento si sono registrati 156.337 casi positivi e 5.913 decessi. Ed ora si continuano a lanciare appelli per sensibilizzare le persone ad Uscire di casa il meno possibile. Jonas Schmidt-Chanasit, virologo, ha tenuto a precisare che “il leggero aumento dell’indice R con 0 che stiamo vivendo ora è normale, come abbiamo visto nelle ultime settimane. Non è collegato al weekend di Pasqua e agli spostamenti delle persone, che comunque stanno rispettando tutte le misure varate“. Il 4 ... Leggi su youreduaction Auto contro la sfilata di Carnevale : dramma in Germania (Di martedì 28 aprile 2020) Le misure restrittive contro il Covid-19 insono diminuite da pochi giorni, con la riapertura il 20 aprile di alcuni negozi e in alcune regioni persino delle scuole, ma i casi disono purtroppo già risaliti. Il valore ora da 0,7 è passato ad 1 e ciò vuol dire che una persona può infettare un’altra. Inal momento si sono registrati 156.337 casi positivi e 5.913 decessi. Ed ora si continuano a lanciare appelli per sensibilizzare le persone addi casa il meno possibile. Jonas Schmidt-Chanasit, virologo, ha tenuto a precisare che “il leggero aumento dell’indice R con 0 che stiamo vivendo ora è normale, come abbiamo visto nelle ultime settimane. Non è collegato al weekend di Pasqua e agli spostamenti delle persone, che comunque stanno rispettando tutte le misure varate“. Il 4 ...

