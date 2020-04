Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise ha una data di uscita in esclusiva su Switch (Di martedì 28 aprile 2020) I rumor degli scorsi giorni ricevono finalmente la tanto agognata conferma. Le novità riguardanti Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise sono qui e si delineano in una data di uscita esclusiva per Nintendo Switch.Rising Star Games e TOYBOX Inc. hanno annunciato che l'open-world tra indagini e misteri soprannaturali sarà disponibile in esclusiva sulla famiglia di console Nintendo Switch a partire dal 10 luglio 2020. Il titolo sarà disponibile sia in versione digitale che in versione retail al prezzo di $49,99, che da noi dovrebbe tradursi in un corrispettivo di €49,99.Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise segna il ritorno di un nome di di culto che in questo caso ci trasporta nella Boston odierna per seguire una nuova indagine che coinvolge passato e presente e che si delinea sia come un prequel che come un sequel di Deadly Premonition. Un'occasione ... Leggi su eurogamer Deadly Premonition 2 riceverà interessanti novità la prossima settimana (Di martedì 28 aprile 2020) I rumor degli scorsi giorni ricevono finalmente la tanto agognata conferma. Le novità riguardanti2: Ainsono qui e si delineano in unadiper Nintendo.Rising Star Games e TOYBOX Inc. hanno annunciato che l'open-world tra indagini e misteri soprannaturali sarà disponibile insulla famiglia di console Nintendoa partire dal 10 luglio 2020. Il titolo sarà disponibile sia in versione digitale che in versione retail al prezzo di $49,99, che da noi dovrebbe tradursi in un corrispettivo di €49,99.2: Ainsegna il ritorno di un nome di di culto che in questo caso ci trasporta nella Boston odierna per seguire una nuova indagine che coinvolge passato e presente e che si delinea sia come un prequel che come un sequel di. Un'occasione ...

NintendoItalia : ??? L'agente speciale York fa il suo ritorno! In questo sequel, che è anche un prequel, dovrai indagare su un omici… - GamingTalker : Deadly Premonition 2, annunciata la data di uscita, arriva su Nintendo Switch a luglio - brema82 : RT @NintendoItalia: ??? L'agente speciale York fa il suo ritorno! In questo sequel, che è anche un prequel, dovrai indagare su un omicidio… - drdemoknight : RT @NintendoItalia: ??? L'agente speciale York fa il suo ritorno! In questo sequel, che è anche un prequel, dovrai indagare su un omicidio… - Teomanson : RT @NintendoItalia: Scopri la storia di Deadly Premonition a un prezzo speciale! Deadly Premonition Origins per #NintendoSwitch è scontato… -